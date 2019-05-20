В США заявили, что на инаугурацию Зеленского могла прибыть впятеро большая делегация

КИЕВ. 20 мая. УНН. Из США на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского приехала небольшая, но очень важная группа людей. Об этом говорится в заявлении министра энергетики США Рика Перри после инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского, опубликованной на сайте Посольства США в Украине, передает УНН.

"Сенатор, послы - у нас есть небольшая, но очень значимая группу людей из Соединенных Штатов, которые приехали на эту историческую [событие]... Это было сказано несколько раз - если бы у нас было чуть больше подготовительного времени, если бы мы знали на несколько дней раньше, мы бы, наверное, имели в пять раз большую делегацию", - поясняется в заявлении.

Как сообщал УНН, США с нетерпением ждут совместной работе с новым Президентом Украины. Таким было послание президента США Дональда Трампа для украинского коллеги Владимира Зеленского.

Напомним, в Киев прибыла делегация США во главе с министром энергетики Риком Перри, планировала принять участие в инаугурации Зеленского.

Добавим, что на инаугурации новоизбранного президента присутствовали 5 иностранных президентов и представитель Вселенского патриархата.