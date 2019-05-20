Конененко с подозреваемым Крючковым познакомили Суркисы, — Коломойский
Игорь Коломойский
КИЕВ. 20 мая. УНН. Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал ход уголовного производства НАБУ относительно коррупционных схем на энергетическом рынке Украины, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Как известно, подозреваемым в вышеупомянутом уголовном производстве является экс-глава компании “Энергосеть” Дмитрий Крючков.
“Я знаю Крючкова лично. Он проходимец, аферист и мошенник”, — заявил Коломойский.
По словам бизнесмена, Крючков “грабил” отечественные облэнерго.
“Крючков — это человек, который грабил наши облэнерго, наши предприятия и носил деньги Кононенко (фигурант журналистского расследования программы „Схемы“, заместитель председателя фракции „Блок Петра Порошенко“ в Верховной Раде, — ред.). Что здесь знать, все это знают. НАБУ знает, и прокуратура знает, и антикоррупционная прокуратура знает. Я слышал даже, что Крючков планирует пойти на сделку со следствием”, — заявил Коломойский.
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Бизнесмен добавил, что знакомство Кононенко и Крючкова состоялось при содействии братьев Игоря и Григория Суркисов (фигуранты журналистского расследования программы “Схемы”, — ред.).
“Суркисы познакомили Крючкова с Кононенко”, — сказал Коломойский.
Отметим, с 2015 года Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике. Детективы НАБУ подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств “Запорожьеоблэнерго” в размере более 300 млн грн.
Но речь идет не только о “Запорожьеоблэнерго”. В НАБУ говорят, что деятельность компании “Энергосеть”, которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.
По данным журналистов “Схем”, свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.
По словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу “Энергосети” “препятствует глава САП Назар Холодницкий”.
“В этих делах есть много проступок, скажем так, со стороны Холодницкого. Во-первых, он, например, проводил поверхностный допрос Суркисов, после чего останавливал досудебное расследование. Причем проводил этот допрос, без привлечения детективов НАБУ, хотя именно НАБУ ведет это дело. Он (Холодницкий — ред.) допрашивал Суркисов, будучи вице-президентом ФФУ, где Игорь Суркис является почетным председателем. Во-вторых, прокурорами Холодницкого с августа прошлого года не соглашаются проекты сообщений о подозрении в отношении должностных лиц „Черкассыоблэнерго“, и вместо этого их направляют в полицию. То есть дело футболят”, — отметил Лещенко.