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В правительстве не поняли, продолжит ли Зеленский развивать государство

В правительстве не поняли, продолжит ли Зеленский развивать государство

Иванна Климпуш-Цинцадзе

КИЕВ. 20 мая. УНН. Новый Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи так и не рассказал, продолжит ли он работу своего предшественника по развитию украинского государства. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Передача власти происходит в очень цивилизованный способ, то мне хотелось бы надеяться на то, что Украина продолжает развиваться, и та огромная работа, которая была сделана, те устои нового украинского государства, которые были заложены в течение этих 5 лет, они будут продолжены. Этих сигналов я не услышала", - отметила вице-премьер.

При этом она сделала предположение, что новоназначенный глава государства пока не сделал всеобъемлющую речь, и общество услышит о стратегических планах нового Президента впоследствии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Администрацию Президента для двусторонних встреч с представителями иностранных делегаций.

Источник: УНН
Теги: Иванна Климпуш-Цинцадзе, политика, Владимир Зеленский, инаугурация

В тексте упоминаются

Климпуш-Цинцадзе Иванна
Климпуш-Цинцадзе Иванна
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