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В Молдове заявили, что Додон готовится к встрече с Зеленским

В Молдове заявили, что Додон готовится к встрече с Зеленским

Игорь Додон

КИЕВ. 20 мая. УНН. Недавно состоялся очень дружеский и плодотворный телефонный разговор Президента Республики Молдова Игоря Додона с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Была достигнута предварительная договоренность о личной встрече и сейчас ведется работа над повесткой в этом направлении. Об этом сообщил советник главы молдавского государства по внешним связям Аурелиу Чокой, передает УНН со ссылкой на a-tv.md.

Как пишет издание, Чокой сообщил, что администрация президента Молдовы готовит повестку для возможной встречи Додона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У Республики Молдова традиционно складывались дружеские и партнерские отношения с Украиной. И, как Вы знаете, совсем недавно состоялся очень дружеский, конструктивный и плодотворный телефонный разговор Президента Республики Молдова Игоря Додона с Президентом Украины Владимир Зеленским. Была достигнута предварительная договоренность о личной встрече и сейчас ведется работа над повесткой в этом направлении", - отметил советник главы молдавского государства.

Как сообщал УНН, Додон в ближайшее время встретится с Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Молдова, Игорь Додон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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