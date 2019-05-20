В суде разъяснили возможность обжалования указа Президента о роспуске ВР

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Окружном административном суде города Киева разъяснили возможность обжалования указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады в случае появления такого. Об этом написал на своей странице в Facebook судья Окружного административного суда Киева Богдан Санин, передает УНН.

"Возможно ли остановить Указ Президента Украины о роспуске Верховной Рады Украины 8-го созыва в порядке обеспечения искового заявления? Нет. Остановка указа Президента Украины не допускается. Прямой запрет на такие действия предусмотрен кодексом", - написал Санин.

Кроме того, по его словам, невозможно "вынести обеспечение иска" о запрете Центральной избирательной комиссии осуществлять подготовку к досрочным выборам.

Санин сообщил, что избирательный процесс внеочередных выборов начинается на следующий день после официального опубликования соответствующего Указа Президента Украины. Решение о роспуске парламента принимается после консультаций Президента с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций.

Однако, по словам Санина, позиция руководства Рады и депутатов является только консультативной - они не могут заблокировать принятие Главой государства решения о роспуске парламента.

Напомним, сразу после присяги, получив официальный статус Президента Украины, Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента.

Также напомним, Зеленский пригласил глав фракций на консультацию.