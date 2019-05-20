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В ЕС о роспуске Рады: поддержим любое решение, не противоречащее Конституции

В ЕС о роспуске Рады: поддержим любое решение, не противоречащее Конституции

КИЕВ. 20 мая. УНН. Европейский союз поддержит любое решение Президента Украины Владимира Зеленского, которое соответствует воле украинского народа и украинской Конституции. Об этом во время пресс-брифинга в Киеве заявил вице-президент Европейской комиссии Шефчович, отвечая на вопрос корреспондента УНН о решении Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.

"О роспуске парламента - решение было объявлено сегодня, я внимательно слушал инаугурационную речь нового Президента. В этом отношении интерес Евросоюза заключается в том, чтобы то высококачественное, демократическое поведение, которое было продемонстрировано во время президентской гонки, также осталось и сейчас, чтобы и дальше Украина демонстрировала такого же высокого уровня демократическое поведение. Мы с нашей стороны поддержим любое решение, которое соответствует воле украинского народа и украинской Конституции", - заявил Шефчович.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны парламента объявил о роспуске Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: ЕС, ВР
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