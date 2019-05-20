Украинские самбисты завоевали 20 медалей на чемпионате Европы

КИЕВ. 20 мая. УНН. В испанском Хихоне завершился чемпионат Европы по самбо. Заключительный день соревнований подарил представителям Украины шесть наград, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию самбо Украины.

В заключительный день соревнований в весе до 68 килограммов первый взрослый финал был у Анны Антикало из Николаевской области. Она соперничала с Ольгой Намазовой из Беларуси. И досрочно выиграла "золото" благодаря болевому приему.

В супертяжелой категории (свыше 80 кг) Анастасия Сапсай из Черкасской встретилась с Еленой Кебадзе из Грузии и уступила с разницей в один балл.

В боевом разделе до 90 килограммов Петр Давыденко из Винницкой области оспаривал титул с россиянином Романом Егоровым, уступил и стал обладателем "серебра".

Заметим, что в сумме у украинской команды 20 медалей - 4 "золотые", 6 "серебряных" и 10 "бронзовых".

Как сообщал УНН, украинка стала обладательницей "золота" на старте чемпионата Европы по самбо.