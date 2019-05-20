Стало известно, когда состоится пилотируемый полет на Марс

КИЕВ. 20 мая. УНН. Пилотируемый полет на Марс может состояться не ранее 2039. А сам старт миссии NASA по высадке на красную планету планируют начать в 2033 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Phys.org.

"Луна является полигоном для реализации миссии на Марс. Пилотируемый полет на спутник Земли запланирован уже на 2024", - отмечает директор NASA Джим Брайденстайн.

В то же время ученые из Института научно-технической политики, утверждают, что реализации космической миссии на Марс препятствуют не только технические, научные или бюджетные вопросы, но и психологические, то есть сможет человек два года выдержать в полной изоляции. Еще одной преградой является не существующие методы использования марсианских ресурсов для извлечения воды, кислорода и топлива, необходимых для жизни людей на красной планете. Их должны разработать и испытать до конца этого десятилетняя на Луне. Поэтому ученые предполагают, что реалистичным для полета на Марс будет 2039 год.

Как сообщал УНН, NASA выбрало 11 компаний для производства прототипов аппаратов для высадки на Луну.



Напомним, ранее администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь, на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну до 2024 года, а отправить астронавтов на Марс ориентировочно в середине 2030-х годов.



