Регистрация | Вход |
USD: 26,37 0,0253  EUR: 29,46 -0,0534 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 20 мая 2019 19:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
7890
Версия для печати

Киевлян предупредили о новых ограничениях транспорта

Киевлян предупредили о новых ограничениях транспорта

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Киеве ожидаются определенные ограничения движения транспорта при отъезде официальных иностранных делегаций в направлении аэропортов "Борисполь" и "Киев". Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Движение транспортных средств в столице восстановлено, однако некоторые ограничения будут введены при отъезде официальных иностранных делегаций в направлении аэропортов "Борисполь" и "Киев", поэтому правоохранители продолжают регулировать движение на автодорогах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня, 20 мая, перед инаугурацией частично перекрыли центр столицы.

Напомним, сегодня, 20 мая, Зеленский вступил на пост Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: Киев, транспорт, ограничение, Владимир Зеленский, инаугурация

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.