Киевлян предупредили о новых ограничениях транспорта

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Киеве ожидаются определенные ограничения движения транспорта при отъезде официальных иностранных делегаций в направлении аэропортов "Борисполь" и "Киев". Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Движение транспортных средств в столице восстановлено, однако некоторые ограничения будут введены при отъезде официальных иностранных делегаций в направлении аэропортов "Борисполь" и "Киев", поэтому правоохранители продолжают регулировать движение на автодорогах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня, 20 мая, перед инаугурацией частично перекрыли центр столицы.



Напомним, сегодня, 20 мая, Зеленский вступил на пост Президента Украины.



