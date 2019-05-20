Во Львове мужчину возле таксофона задержали за "минирование"

ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 мая. УНН. Патрульные поймали вероятного "минера", еще когда он держал в руках телефонную трубку. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, передает УНН.

Так, сегодня утром в полицию поступил телефонный звонок о заминировании помещения на улице Железнодорожной.

"Диспетчер продолжила говорить с заявителем и параллельно сообщила о происшествии экипажу патрульной полиции 2 батальона. Патрульные, которые были неподалеку, поехали к таксофону, откуда осуществлялся звонок. Там они обнаружили мужчину, который еще не успел закончить разговор. Мужчину установили в базе данных, им оказался 23-летний львовянин", - сообщили в патрульной полиции.

К месту, которое якобы было заминировано, приехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, газовая служба, бригада скорой медицинской помощи, кинолог.

"Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)", - прокомментировали в патрульной полиции.

Напомним, правоохранители Черкасс задержали женщину, которая сообщила о заминировании менее двух объектов города.