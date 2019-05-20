Безработный организовал мощный наркокартель

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Тернопольской области правоохранители разоблачили группу наркоторговцев во главе с безработным местным жителем, который и организовал бизнес. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает УНН.

В течение 11 месяцев оперативники подразделения противодействия наркопреступности документировали деятельность четырех мужчин и женщины, которые продавали наркотики жителям области. "Бизнесмены" зарабатывали на продаже марихуаны, амфетамина, метамфетамина, а также торговали таблетками экстази и "Субутекс". Как стало известно, заработки устроил безработный житель Тернополя, 1986 года рождения.

В помощники взял себе четырех человек. Все - наркозависимые со "стажем", и эта работа была их основным источником доходов. Поставщик закупал наркотики крупными партиями и раздавал их "сотрудникам" для реализации. Цена за товар зависела от количества купленного.

Торговали запрещенными веществами из собственных домов и из автомобиля. Клиенты связывались с покупателями по телефону или сразу приходили по известным уже адресам.

Во время обысков правоохранители изъяли полкилограмма марихуаны, 320 граммов амфетамина, 40 таблеток экстази, 95 таблеток "Субутекса" и 20 таблеток метамфетамина. Общая стоимость - почти на 400 000 гривен. Также было изъято 1400 евро, 125 долларов и 15 000 гривен. Кроме этого, две единицы травматического оружия, весы, деньги и другие приборы для наркоторговли.

Двух участников задержали и избрали им меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога. По трем другим вопрос решается. Всем инкриминируют статью 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Правоохранители выясняют пути поступления наркосырья, а также устанавливают личности клиентов. Продолжается следствие.

Как сообщал УНН, в Житомире наркодилера посадили под домашний арест за сбыт кокаина в больших размерах.