Гройсман решил подать в отставку

КИЕВ. 20 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение уйти в отставку в среду, 22 мая. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду заседания правительства", - отметил премьер.

По его словам, призыв новоизбранного Президента об отставке всего правительства неправомерен, поскольку Кабмин слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что лучшее, что могут сделать члены правительства, - написать заявления на увольнение.