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Гройсман заявил о намерении работать в новом парламенте

Гройсман заявил о намерении работать в новом парламенте

Владимир Гройсман

КИЕВ. 20 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов вместе со своими единомышленниками. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В новом парламенте я, вместе со своими единомышленниками, сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной", - отметил премьер.

По его словам, нынешняя команда Премьер-министра многое сделала за три года, и много еще сможет сделать, войдя в законодательную ветвь власти.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что лучшее, что могут сделать члены правительства, - написать заявления на увольнение.

Зеленский с трибуны парламента объявил о роспуске Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Владимир Гройсман
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