Президент Грузии стремится объединить позиции с Украиной по курсу в ЕС и НАТО

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется объединить позиции двух стран по курсу в ЕС и НАТО. Об этом она заявила на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским после инаугурации, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

Отмечается, что стороны обсудили направления развития украинского-грузинских отношений и выразили уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства.

"Всех нас ждет еще один вызов - выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию и членство в НАТО", - отметила президент Грузии.

Она пожелала Владимиру Зеленскому успехов на посту Президента Украины и пригласила посетить Грузию с официальным визитом.

В ходе встречи Глава государства отметил свои приоритеты.

"Почему наша команда пошла в политику? Вызов номер один для нас - прекращение огня на Востоке, где ежедневно гибнут наши люди", - отметил Зеленский.

Он отметил, что Украина продолжит последовательный внешнеполитический курс, направленный на восстановление суверенитета и территориальной целостности и дальнейшее развитие европейской и евроатлантической интеграции.

Также Зеленский подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является победа над коррупцией.

"В этом вопросе опыт Грузии является для нас примером", - добавил Президент.

Ранее УНН сообщал, что в ЕС хотят познакомиться с командой Зеленского.