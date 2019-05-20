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Украина должна продолжить реформирование в энергетической и газовой сферах - Еврокомиссия

Украина должна продолжить реформирование в энергетической и газовой сферах - Еврокомиссия

КИЕВ. 20 мая. УНН. Украине необходимо продолжить реформирование в таких ключевых сферах, как энергетическая и газотранспортная сферы. Об этом во время пресс-брифинга в Киеве заявил вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович, передает корреспондент УНН.

"Сфера, где необходимо продолжать процесс реформ в Украине - это сфера энергетики как таковой. В этом отношении чрезвычайно важно завершить все необходимые действия, направленные на то, чтобы с 1 июля заработал либерализованый рынок электроэнергии", - отметил Шевчович.

"Также очень важно продолжить те реформы, которые мы начали в газовой сфере. В этом контексте очень важным является вопрос анбандлинга", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что подход к отделению деятельности по транспортировке газа по ГТС Украины, озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, несет критическую угрозу для экономики государства и станет огромной проблемой для нового правительства и Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: газ, Еврокомиссия, энергетика, Нафтогаз, Укртрансгаз, еврокомиссар
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