В сеть выложили заявление Гройсмана об отставке

КИЕВ. 20 мая. УНН. Пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук на своей странице в Facebook опубликовал фото заявления Владимира Гройсмана об отставке, передает УНН.

"Только что на брифинге Премьер заявил, что "не держится за свое кресло". Вот его заявление", - написал Рябчук и обнародовал фото заявления Гройсмана об отставке.

"Согласно части второй статьи 115 Конституции Украины прошу принять мою отставку с поста Премьер-министра Украины", - написал Гройсман.

Заявление датировано 20 мая.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение уйти в отставку в среду, 22 мая.

Кроме того, Гройсман заявил, что намерен войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов вместе со своими единомышленниками.