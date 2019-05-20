Регистрация | Вход |
USD: 26,37 0,0253  EUR: 29,46 -0,0534 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 20 мая 2019 19:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
15690
Версия для печати

В сеть выложили заявление Гройсмана об отставке

В сеть выложили заявление Гройсмана об отставке

Владимир Гройсман

КИЕВ. 20 мая. УНН. Пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук на своей странице в Facebook опубликовал фото заявления Владимира Гройсмана об отставке, передает УНН.

"Только что на брифинге Премьер заявил, что "не держится за свое кресло". Вот его заявление", - написал Рябчук и обнародовал фото заявления Гройсмана об отставке.

"Согласно части второй статьи 115 Конституции Украины прошу принять мою отставку с поста Премьер-министра Украины", - написал Гройсман.

Заявление датировано 20 мая.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение уйти в отставку в среду, 22 мая.

Кроме того, Гройсман заявил, что намерен войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов вместе со своими единомышленниками.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, отставка, Владимир Гройсман, заявления
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.