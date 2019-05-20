Назначен новый руководитель Нацполиции Крыма

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Херсоне представили нового руководителя Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе - полковника полиции Виталия Стрижака. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

Так, Стрижака сегодня представил заместитель председателя Нацполиции Украины Игорь Клименко.

"Игорь Клименко отметил, что приказом председателя Нацполиции, по согласованию министра внутренних дел, начальником Главного управления Нацполиции АР Крым и г. Севастополе назначен полковник полиции Виталий Стрижак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого Стрижак занимал должность заместителя начальника - начальника криминальной полиции Главного управления Нацполиции в г. Киеве.

Напомним, в конце апреля начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку.

Тогда начальником Главного управления Национальной полиции в Одесской области назначили генерала полиции третьего ранга Олега Беха, ранее занимавший должность начальника ГУНП в Харьковской области.

Новым главой Главного управления Национальной полиции в Харьковской области стал генерал полиции третьего ранга Валерий Сокуренко.