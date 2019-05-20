Посол Израиля пожелал успехов Зеленскому на посту Президента

КИЕВ. 20 мая. УНН. Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион пожелал успехов новому Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Уважаемый господин Президент Владимир Зеленский, по случаю Вашего инаугурации, от своего имени и от имени израильского народа, желаем успеха Вам и Украине. Мы надеемся на продолжение нашего тесного сотрудничества", - написал посол Израиля.

Напомним, королева Елизавета II направила поздравления Зеленскому.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Зеленского со вступлением в должность Президента и указала, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с ним и его администрацией.

Кроме того, президент Эстонии Керсти Кальюлайд поздравила украинского коллегу Владимира Зеленского со вступлением в должность и пожелала уверенности продолжать реформы и оставаться на пути в ЕС и НАТО.