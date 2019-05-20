Первая леди назвала авторов своего образа на инаугурацию

КИЕВ. 20 мая. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская поблагодарила украинских дизайнеров и стилистов за создание для нее образа на инаугурацию Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала на своем Instagram-аккаунте, передает УНН.

"Хочу поблагодарить талантливым украинским дизайнерам Артему Климчуку и Валерии Гуземе, а также замечательным стилистам Соне Борушко и Татьяне Немченко за создание моего образа в такой важный день (день инаугурации Зеленского - ред.)", - говорится в посте первой леди.

Напомним, что жена Владимира Зеленского - Елена - в день инаугурации выбрала цветом своей одежды белый, а сам Президент Украины был одет в темно-синий костюм с галстуком в тон.

Также добавим, что у жены Президента Украины Владимира Зеленского Елены Зеленской появилась официальная страница в Instagram.