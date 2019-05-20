В Раде зарегистрировали законопроект о легализации медицинского каннабиса

КИЕВ. 20 мая. УНН. Проект закона, призванный урегулировать использование каннабиса для нужд медицины и науки, зарегистрирован в Верховной Раде Украины 20 мая. Об этом говорится на сайте украинского парламента, передает УНН.

Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь" подано за подписью 102 народных депутатов Украины. Среди инициаторов документа народные депутаты Георгий Логвинский, Мустафа Джемилев, Александр Опанасенко, Рефат Чубаров и другие.

Законопроекту присвоен номер 10313.

По словам народного депутата Украины Георгия Логвинского, комитет по правам человека впервые в истории Верховной Рады принял решение о регистрации законопроекта на основании электронной петиции, которая перед тем собрала 25 тыс. подписей на сайте парламента.

"Впервые в истории Верховной Рады Украины, когда люди своими подписями создали законопроект. И мы этим гордимся", - заявил Георгий Логвинский на брифинге в кулуарах парламента.

Петиция "О законодательном урегулировании каннабиса для нужд медицины и науки - обеспечить конституционные права граждан" была опубликована 16 общественными организациями 30 января 2019 и собрала необходимое количество подписей за 45 дней.