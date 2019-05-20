Зеленский призвал США продолжать ужесточение санкций в отношении РФ

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей Администрации Соединенных Штатов Америки и Конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

"США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - подчеркнул Президент.

Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности.

Напомним, в ЕС хотят познакомиться с командой Зеленского.

Отметим, что 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

Как сообщал УНН, ранее в этот день Зеленский обратился к главам иностранных делегаций по случаю вступления в должность и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.