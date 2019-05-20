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Зеленский завтра встретится с Парубием и лидерами фракций

Зеленский завтра встретится с Парубием и лидерами фракций

Владимир Зеленский

КИЕВ. 20 мая. УНН. Во вторник, 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с председателем Верховной Рады Украины, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Зеленского.

В сообщении указано, что встреча состоится в 10.00.

По окончании встречи на площади перед Администрацией Президента Украины состоится брифинг, сообщили в пресс-службе.

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Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

Как сообщал УНН, ранее в этот день Зеленский обратился к главам иностранных делегаций по случаю вступления в должность и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, встреча, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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