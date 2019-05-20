Зеленский обсудил с президентом Венгрии продолжение международного давления на РФ

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Венгрии Янош Адер обсудили сотрудничество двух стран в продолжении международного давления на Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства, передает УНН.

Как отметили в пресс-службе, во время встречи с Президентом Венгрии Яношем Адером, который прибыл на инаугурацию Владимира Зеленского, Президент Украины отметил, что Венгрия одной из первых в мире признала независимость Украины.

"Глава государства подчеркнул, что российская агрессия на востоке и оккупация Россией Крыма требуют продолжения международного давления на Российскую Федерацию.

Владимир Зеленский также отметил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта", - говорится в сообщении.

Президент Украины подчеркнул важность практических шагов в экономике, развития инфраструктуры, социальной сфере, приграничном сотрудничестве, которые помогли бы сблизить Украину и Венгрию и показать взаимовыгодный реальный результат взаимодействия, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в сообщении отмечается, что Владимир Зеленский поблагодарил Яноша Адера за поздравления с победой на выборах и вступлением в должность Президента Украины.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

Как сообщал УНН, ранее в этот день Зеленский обратился к главам иностранных делегаций по случаю вступления в должность и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.