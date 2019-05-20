Зеленский обсудил с вице-президентом Еврокомиссии санкции против РФ

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем во время которой обсудил санкции против России. В частности, собеседники обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, а также противодействие агрессии Кремля на Донбассе, перспективы деоккупации Крыму, проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина — ЕС — Россия по подготовке к заключению газового контракта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.

“Как Президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа газопроводами Украины после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода “Северный поток-2”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что хотел бы видеть Украину настоящей, а главное — ценной и равноправной страной среди других стран Европейского Союза.

Он подчеркнул, что сейчас перед нашим государством стоит несколько вызовов, первым из которых является окончание войны в Донбассе.

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Владимир Зеленский отметил важность усиления санкций против страны-агрессора — России.

“Усиление санкций в отношении Российской Федерации через агрессию — это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционный давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно — не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе”, — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с Евросоюзом. Он отметил, что для этого украинская сторона готова проводить дополнительные встречи.

“Чтобы Европейский Союз знал и не сомневался, что Украина готова идти правильными, честными шагами в ЕС”, — добавил Владимир Зеленский.

Со своей стороны вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и вступлением в должность.

Он также отметил, что ЕС высоко ценит продолжение европейской политики Украины. Кроме этого, Шефчович пожелал Президенту Украины успехов в работе.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

Как сообщал УНН, ранее в этот день Зеленский обратился к главам иностранных делегаций по случаю вступления в должность и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.