Зеленский встретился с президентами стран Балтии: основные месседжи

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч с президентами стран Балтии - президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Литвы Далей Грибаускайте и президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Так, во время встречи с президентом Латвии, Зеленский отметил, что "приоритеты Украины во внешней политике и продолжении реформ остаются неизменными".

"Президент также выразил надежду, что Латвия и в дальнейшем будет адвокатом Украины в Европейском Союзе и НАТО", - говорится в сообщении.

Во время встречи с Далей Грибаускайте, Президент "подчеркнул важную роль Литвы в продвижении Украины в ЕС и НАТО и в укреплении обороноспособности нашего государства".

"Особую благодарность Владимир Зеленский выразил за лечение украинских военных, получивших ранения на востоке, и возможность их реабилитации в медицинских учреждениях Литвы", - говорится в сообщении.

На встрече же с президентом Эстонии Зеленский отметил, что "при его каденции будет гарантироваться независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом".

"Я обещаю, что при моем президентстве не будет "телефонного права", никакого давления на судей. Мы должны установить единые правила для всех, ведь перед законом все равны", - заявил Зеленский.

Со своей стороны Президент Эстонии подчеркнула: "Мы продолжаем быть вашими друзьями".

Ранее Зеленский призвал США продолжать ужесточение санкций в отношении РФ.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

Как сообщал УНН, ранее в этот день Зеленский обратился к главам иностранных делегаций по случаю вступления в должность и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.