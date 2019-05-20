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Президент Зеленский подписал свой первый указ

Президент Зеленский подписал свой первый указ

КИЕВ. 20 мая. УНН. Действующий Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня принес присягу украинскому народу, подписал свой первый указ "О принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины". Соответствующий указ №300/2019 размещен на сайте президента, передает УНН.

“В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины”, — говорится в документе.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

Как сообщал УНН, Министр обороны Полторак и председатель СБУ Грицак сегодня подали в отставку.

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Перед этим, Президент Украины Владимир Зеленский попросил нардепов отправить в отставку глав СБУ, ГПУ и Минобороны.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ГПУ, Минобороны, Украина, отставка, указы, Президент, Владимир Зеленский
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