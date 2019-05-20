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Гройсман: Зеленский должен немедленно внести кандидатуру нового премьера

Гройсман: Зеленский должен немедленно внести кандидатуру нового премьера

КИЕВ. 20 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал президента Владимира Зеленского как можно скорее внести кандидатуру на пост нового премьера и министров. Об этом Гройсман заявил в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.

"Я считаю, что президент должен немедленно внести кандидатуру премьер-министра и нового правительства и я считаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки", - сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, Президент Зеленский может это обсудить во время встречи с лидерами парламентских фракций, которая состоится уже завтра, 21 мая.

"Завтра президент встречается с лидерами фракций, он может это вопрос там обсудить и если будет создана решение депутатов, они его вместе с президентом, потому что президент вносит на назначение кандидатуру премьер-министра по решению коалиции, он может это сделать", - добавил Гройсман.

Как отметил премьер, когда Зеленский объявил о том, что правительство должно уйти в отставку, "он очевидно знал, что с этим делать нужно дальше".

"Поэтому я глубоко убежден в том, что его решение должно быть реализовано так, как он себе это считал", - добавил глава правительства.

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Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

Как сообщал УНН, Министр обороны Полторак и председатель СБУ Грицак сегодня подали в отставку.

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Перед этим, Президент Украины Владимир Зеленский попросил нардепов отправить в отставку глав СБУ, ГПУ и Минобороны.

Источник: УНН
Теги: Украина, правительство, Премьер-министр, Владимир Гройсман, кандидатуры, Владимир Зеленский

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