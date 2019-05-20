Президент Польши Дуда поздравил Зеленского и пригласил с визитом

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Польши Анджей Дуда поздравил президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией и пригласил его в Польшу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Польши.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович во время встречи с Владимиром Зеленским передал ему приглашение от главы польского государства Анджея Дуды посетить страну.

"Министр Чапутович уверил президента Зеленского в поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах и передал поздравление от президента Анджея Дуды и приглашение посетить Польшу", - говорится в сообщении МИД РП.

В ходе встречи речь шла о перспективах развития двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, а также исторического диалога. Обсуждались также перспективы программ в рамках Восточного партнерства и "Проекта трех морей".

Во встрече принимал участие и посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Дуда не приедет 20 мая в Киев на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.