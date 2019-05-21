Украинский стронгмен с мировым рекордом второй раз победил на "Арнольд Классик"
КИЕВ. 21 мая. УНН. Украинский стронгмен Алексей Новиков победил на престижном турнире "Арнольд Классик Африка". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Sport.ua".
На турнире в южноафриканском Йоханнесбурге Новиков опередил в общем зачете поляка Матеуша Келишковського (на полтора балла) и американца Джерри Причетта (на четыре очка). Из шести дисциплин украинец победил в одной, дважды был вторым, а еще два раза показывал третий результат.
Примечательно, что в упражнении "Manhood Stone" Новиков установил мировой рекорд, пять раз перебросив шар весом 220 килограммов через перекладину на высоте 130 см в течение одной минуты.
Стоит отметить, что для 23-летнего киевлянина это уже вторая подряд победа в серии престижных турниров мирового стронгмену. Месяц назад Алексей победил на соревновании "Арнольд Классик Южная Америка".
Кроме того добавим, нступним соревнованием для нашего спортсмена станет главный старт сезона - турнир "World Strongest Man", на котором ранее дважды победил Василий Вирастюк. Турнир на звание Самый сильный человек планеты начнется 13 июня в американском штате Флорида.