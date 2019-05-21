В центре Киева 26 мая перекроют движение из-за "Пробега под каштанами"

КИЕВ. 21 мая. УНН. В воскресенье, 26 мая, в столице состоится 27-е спортивно-массовое благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами". Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Согласно распоряжению КГГА № 879 во время мероприятия, с 08:00 до 15:00, в столице перекроют движение транспорта рядом центральных улиц по маршруту пробега: Майдан Независимости - улица Крещатик - площадь Льва Толстого - улица Большая Васильковская - разворот на улице Деловой - улица Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - улица Крещатик - Майдан Независимости.

Кроме того, предусмотрен запрет движения всех видов транспорта во время монтажа и демонтажа сценических конструкций на улице Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни до улицы Богдана Хмельницкого) с 18:00 25 мая по 20:00 26 мая.

В рамках пробега состоится семь стартов: "Пробег в ходунках» (для детей 9-14 месяцев, которые делают первые шаги), детский пробег с детскими колясками, спортивный пробег (для профессиональных спортсменов и участников со специальной спортивной подготовкой), пробег мужественных (для лиц с физическими ограничениями, которые преодолевают дистанцию в колясках или с помощью костылей, палок, палок), "Пробег с собакой", "Пробег вслепую" и благотворительный пробег (для лиц без специальной спортивной подготовки, а также команд-участниц).

Собранные средства будут направлены для оплаты электрофизиологической кардионавигационной системы, приобретенной для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.