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В Лондоне полиция во время акции Greenpeace задержала 10 активистов организации

В Лондоне полиция во время акции Greenpeace задержала 10 активистов организации

КИЕВ. 21 мая. УНН. Сотрудники полиции задержали 10 человек из числа активистов международной экологической организации Greenpeace, которые забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Скотланд-Ярда, передает УНН.

В понедельник утром активисты Greenpeace устроили лагерь неподалеку от главного офиса BP в британской столице, заблокировав входы в него. Они протестовали против деятельности компании, заявляя, что BP "не может продолжать вести бизнес как обычно" в ситуации нынешнего "климатического кризиса".

Как отметили в Скотленд-Ярде, сотрудники правопорядка, прибыв к месту проведения акции, предупредили демонстрантов о незаконном характере их действий.

"Десять человек были арестованы", - отмечается в заявлении. Все они сейчас находятся под стражей. "Протестующие покинули место инцидента, однако полиция сохраняет там свое присутствие", - заявили в Скотленд-Ярде.

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Это не первая подобная акция в британской столице за последнее время. В апреле активисты природоохранной организации Extinction Rebellion в течение двух недель блокировали движение на транспортных магистралях города, мешали работе метро и перекрывали вход в Лондонскую фондовую биржу, требуя от властей активных действий, направленных на борьбу с изменением климата планеты.

Ранее сегодня УНН сообщал, что активисты Greenpeace забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.

Источник: УНН
Теги: полиция, задержание, Великобритания, Лондон, активисты
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