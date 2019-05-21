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Суд обязал аудиторов Трампа представить его налоговые декларации

Суд обязал аудиторов Трампа представить его налоговые декларации

КИЕВ. 21 мая. УНН. Суд в Вашингтоне в понедельник, 20 мая, поддержал позицию конгрессменов США, требовавших у аудиторов налоговые декларации президента страны Дональда Трампа. Трамп уже выразил намерение обжаловать это решение федерального судьи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Ранее демократы в Конгрессе США официально потребовали раскрыть налоговые отчисления Трампа за 2013-2018 годы. Председатель комитета Палаты представителей по финансам и налогам Ричард Нил обратился с этим запросом в Налоговое управление (IRS) США и также потребовал у ведомства детали о возможных налоговых проверки Трампа и его бизнеса.

Президент США вопреки сложившейся практике до сих пор не раскрыл информацию о своих налоговых отчислениях. Трамп заявил, что не готов публиковать декларации, пока в отношении него не завершатся налоговые проверки.

Как сообщал УНН, специалисты по борьбе с отмыванием денег немецкого банка Deutsche Bank обратили внимание на подозрительные транзакции, которые проводились с участием компаний президента США Дональда Трампа и его старшего советника и зятя Джареда Кушнера. Сотрудники составили отчет об этом, а руководство банка должно было направить его на рассмотрение Минфина США, однако этого не произошло.

Источник: УНН
Теги: суд, США, декларация, Дональд Трамп
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