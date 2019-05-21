Игрок сборной Украины признан лучшим футболистом сезона в ФК "Генк"

КИЕВ. 21 мая. УНН. Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский получил итоговую награду за сезон лучшему игроку бельгийского клуба по мнению болельщиков - "Золотую бутсу", передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Фанаты клуба выбрали Малиновского лучшим в чемпионском сезоне коллектива.

Серебряную бутсу получил нападающий "Генка" Мбвана Али Саматта, бронзовую бутсу - защитник Себастьен Деваст.

Отметим, что по итогам прошлого сезона Малиновский провел 51 матч за клуб, в которых забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.