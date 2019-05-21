Трамп заявил, что проведет переговоры с властями Ирана, когда они будут готовы

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов провести переговоры с властями Ирана только тогда, когда "они будут готовы". Такую позицию американский лидер обозначил в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Пенсильвания, где он выступит перед своими сторонниками. Слова президента приводит агентство Reuters, передает УНН.

"Посмотрим, что произойдет. Если они позвонят нам, то мы, безусловно, проведем переговоры, но это зависит от них. Я только хочу, чтобы они позвонили, если готовы, а если они не готовы, тогда не нужно (меня) беспокоить" , - подчеркнул президент. Он добавил, что на данный момент "переговоры с Ираном не ведутся".

Глава государства также вновь предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США, хотя и указал на отсутствие каких-либо признаков такого поведения Тегерана.

"Мы не видим никаких признаков того, что что-то происходит или произойдет, но если произойдет, то, несомненно, будет встречена с большой силой. У нас не будет выбора", - сказал Трамп.

Президент добавил, что Тегеран "сделает большую ошибку", прибегнув к провокационным действиям или угрозам.

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли он возможной войной с Ираном, глава Белого дома заявил: "Посмотрим, что произойдет".

Он обвинил власти Ирана в "крайней враждебности" по отношению к США. Журналисты также спросили Трампа, собирается ли вашингтонская администрация усиливать режим санкций в отношении Ирана.

"Посмотрим, что произойдет, но сейчас применяются жесткие санкции", - сказал президент.

Как сообщал УНН, ранее Трамп пригрозил Ирану уничтожением за угрозы в сторону США.

"Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте США!" - написал он.

Напомним, 5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала власти Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Позже было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.