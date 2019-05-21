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Трамп решил кардинально увеличить количество боевых кораблей США

Трамп решил кардинально увеличить количество боевых кораблей США

Дональд Трамп

КИЕВ. 21 мая. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа намерена довести число боевых кораблей ВМС страны с 284 до 355. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белый дом.

Такое заявление сделал вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед военнослужащими на базе военно-морской авиации в Джексонвилле (штат Флорида).

"Президент Трамп призвал к созданию флота более чем из 350 кораблей, и эта задача выполняется, - отметил Пенс. - Мы будем взаимодействовать с Конгрессом и с лидерами обеих политических партий, чтобы ВС США были самыми мощными в истории".

Предложенная Трампом программа развития ВМС, по словам Пенса, является самой крупной за последние 20 лет. "В проекте бюджета на новый финансовый год содержится запрос на выделение ВМС США средств на закупку 12 новых боевых кораблей, - продолжил вице-президент. - Мы профинансируем строительство 55 кораблей в рамках бюджетных запросов на будущие годы, и мы доведем численность ВМС США до 355 кораблей чуть более чем за десятилетие".

Кроме того, отметил Пенс, администрация Трампа намерена изыскать средства для того, чтобы поддерживать численность ВС США на уровне в 2 млн военнослужащих срочной службы и резервистов.

По данным организации Heritage Foundation, на конец 2018 год в составе ВМС США было 284 боевых корабля, на 12 больше, чем в 2017 году.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов провести переговоры с властями Ирана только тогда, когда "они будут готовы".

Источник: УНН
Теги: США, ВМС, Дональд Трамп
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