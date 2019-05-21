Число жертв боев под Триполи превысило 500 - ВОЗ

КИЕВ. 21 мая. УНН. Не менее 510 человек стали жертвами вооруженных столкновений в районе столицы Ливии за полтора месяца. Такие данные, как передает портал Afrigatenews, привела в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), информирует УНН.

"Потери от вооруженного конфликта в Триполи продолжают расти. По состоянию на 19 мая погибли 510 человек, 2467 получили ранения", - отмечает ВОЗ.

В предыдущем сообщении ВОЗ указывалось, что с начала боев погибли 443 человека, 2154 получили ранения, а число покинули свои дома достигло 60 тыс.

Как сообщал УНН, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛПА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу с целью ликвидации террористических группировок, которые, по его мнению, там окопались.

В свою очередь премьер Правительства национального согласия (УНП), что заседает в Триполи, Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему военным подразделениям быть готовыми к обороне. Позже, вооруженные формирования, которые базируются в Триполи, объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим город силам Хафтара.

Напомним, Международный уголовный суд будет преследовать всех военных преступников в ходе продолжающегося конфликта в Ливии.