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Баскетболисты "Торонто" уменьшили отставание в серии финала конференции НБА

Баскетболисты "Торонто" уменьшили отставание в серии финала конференции НБА

КИЕВ. 21 мая. УНН. В Торонто состоялся третий поединок финала плей-офф Восточной конференции НБА в котором встретились местные "Рэпторс" и гости "Милуоки Бакс", передает корреспондент УНН.

Канадский коллектив, который проиграл стартовые матчи серии сумел поразить соперника на старте - 16:5. Сравнять счет в первой половине "Бакс" не смогли, причем трехочковый с угла площадке Сержа Ибака установил счет 58:51 по итогам половины игры.

Только в конце основного времени гости сравняли цифры на табло - 88:88, а затем перевели игру в овертайм (96:96). Судьба баталии определилась только по итогам второго овертайма - данк, перехват и еще одно попадание Кавая Леонарда помогли "Торонто" отпраздновать выигрыш 118:112.

За "Торонто" 36 очков набрал Леонард, 25 + 11 ю добавил Сиак. У гостей лучшими выглядели Джордж Хилл - 24 очка, Яннис Адетокунбо - 12 + 23 пд, и Брогдон - 20.

Добавим, счет в серии стал 2:1 в пользу "Рэпторс". Следующая игра серии также пройдет на паркете "Торонто".

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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