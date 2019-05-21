Апелляционный суд разрешил взыскать с ОПЗ долг в пользу компании Фирташа

КИЕВ. 21 мая. УНН. Киевский апелляционный суд признал и дал разрешение на исполнение решения Стокгольмского арбитража, которое предусматривает взыскание более 250 млн долларов с ПАО "Одесский припортовый завод" в пользу Ostchem Holding Limited за поставки газа. Об этом говорится в решении суда от 24 апреля, полный текст которого составлен 25 апреля, сообщает DW, передает УНН.

Согласно документу, обнародованному в Едином реестре судебных решений, ОПЗ должен заплатить почти 193,26 миллиона долларов основного долга и 57,98 миллиона долларов штрафов.

В ОПЗ возражали против такого решения украинского суда, заявляя, что предприятие простаивает с середины 2018 года, и исполнение решения Стокгольмского арбитража приведет к банкротству и угроз техногенной и экологической катастрофы. Кроме того, Фонд государственного имущества Украины заявлял, что подписанные в 2019 году контракты между ОПЗ и Ostchem Holding, который принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу, очень незначительными. ОПЗ в течение 30 дней еще может обжаловать решение украинского суда.

Напомним, 25 июля 2016 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма постановил взыскать с ОПЗ 250 млн долларов за газ, Ostchem Holding Limited поставляла на завод в 2013 году. В марте 2017 года суд Южного легализовал это решение на территории Украины. Правомерность этого решения также признал апелляционный суд Одесской области. Однако в июле 2018 года Верховный суд Украины отменил соответствующие решения.