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В США резко увеличились поставки российской нефти

В США резко увеличились поставки российской нефти

КИЕВ. 21 мая. УНН. Поставки российской нефти в Соединенные Штаты Америки резко выросли на фоне ситуации в Венесуэле. Об этом говорится в отчете управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

За две недели в мае в США прибыли 13 судов с 5 миллионами баррелей нефти и нефтепродуктов, и американские заводы готовы начать перерабатывать российское топливо в ближайшее время.

Напомним, накануне Вашингтон ввел санкции против госкомпании Венесуэлы PDVSA, также была сокращена добыча нефти государствами-членами ОПЕК.

В Венесуэле добыча нефти снизилась почти вдвое и если в мае 2018 года там ежедневно добывали 1,33 млн баррелей, то в марте 2019 - только 740 тыс. баррелей в день. По уровню добычи Венесуэла теперь уступает Бразилии, Мексике и Колумбии.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, нефть
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