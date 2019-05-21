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В Северной Каролине потерпел крушение самолет морской пехоты США

В Северной Каролине потерпел крушение самолет морской пехоты США

КИЕВ. 21 мая. УНН. Штурмовик AV-8B Harrier 2-й воздушной эскадрильи Корпуса морской пехоты США потерпел крушение недалеко от города Хэвлок в штате Северная Каролина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт военно-морского института США.

Пилот смог успешно катапультироваться. Его доставили в медицинский центр Carolina East в Нью-Берне для дальнейшего обследования.

Как сообщил телеканалу ABC начальник по чрезвычайным ситуациям округа Крэйвен Стэнли Кайт, в результате крушения штурмовика начался пожар, он был потушен.

Данных о жертвах и пострадавших среди лиц гражданского населения не поступало. Военные оцепили место крушения самолета. Причины инцидента не называются.

Напомним, истребитель ВВС США F-16, разбившейся в четверг недалеко от авиабазы в Калифорнии, нес на борту боеприпасы, предназначенные для выполнения задач, поставленных американо-канадским Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Источник: УНН
Теги: США, самолет, авария
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