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В Китае не показали финал "Игры престолов" из-за торговой войны с США

В Китае не показали финал "Игры престолов" из-за торговой войны с США

КИЕВ. 21 мая. УНН. Китайская телекоммуникационная компания, являющаяся официальным транслятором продуктов канала HBO в КНР, не показала завершающую серию "Игры престолов" из-за торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Китайская телекоммуникационная компания Tencent, эксклюзивный провайдер контента телеканала НВО в Китае, не показала финальную серию культового сериала" Игра престолов "из-за торгового конфликта между США и КНР", - говорится в сообщении.

Завершающая серия "Игры престолов" должна был появиться на платформе Tencent Video утром в понедельник, но китайские зрители увидели вместо этого оповещение о проблемах с каналом передачи.

Обиженные потребители стали требовать вернуть им средства, заплаченные за подписку на Tencent Video, а некоторые угрожали даже удалить свои профили.

В свою очередь представители НВО отметили, что китайские власти запретили Tencent Video транслировать "Игру престолов" из-за торгового спора с Вашингтоном.

Напомним, около 19,3 млн человек посмотрели премьеру последней, шестой серии заключительного сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), которая состоялась в воскресенье.

Источник: УНН
Теги: Китай, Игра престолов
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