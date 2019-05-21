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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/доллар

КИЕВ. 21 мая. УНН. На 21 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 мая установлены на таком уровне:

26.202895 за доллар;

29.260773 грн за евро;

0.406320 грн за российский рубль;

33.395084 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 20 мая курс всех валют резко снизился.

Источник: УНН
Теги: НБУ, курс гривны
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