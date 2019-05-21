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На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 21 мая. УНН. Национальный банк Украины на 21 мая 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 21 мая установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1074.324977 грн;

Серебро - 12.198572 грн;

Платина - 693.330303 грн;

Палладий - 1108.654515 грн.

По сравнению с 20 мая курс всех металлов снизился.

Источник: УНН
Теги: золото
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