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Правительство Никарагуа под давлением оппозиции освободило 100 политзаключенных

Правительство Никарагуа под давлением оппозиции освободило 100 политзаключенных

КИЕВ. 21 мая. УНН. Правительство Никарагуа начало процесс освобождения 100 политических заключенных после угроз со стороны оппозиции о выходе из переговоров по урегулированию политического кризиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Мы подписали 100 приказов об освобождении людей, арестованных за преступления против общественной безопасности и общественного порядка", - заявил министр внутренних дел.

По данным правительства, освобождение этих людей является частью плана по освобождению почти 300 политзаключенных, которое планируется провести до 18 июня.

О намерении выпустить такое количество арестованных власти заявили после того, как оппозиция выступила с угрозами выйти из процесса переговоров по разрешению политического кризиса, в связи с чем могла бы произойти всеобщая забастовка.

Список из 300 заключенных был согласован между правительством Ортеги и оппозицией ранее в этом году.

Напомним, правительство арестовало сотни людей во время жестоких столкновений, которые впервые произошли в апреле 2018 года, когда президент Даниэль Ортега попытался сократить социальные пособия.

Источник: УНН
Теги: политзаключенные, оппозиция
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