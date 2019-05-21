Правительство Никарагуа под давлением оппозиции освободило 100 политзаключенных

КИЕВ. 21 мая. УНН. Правительство Никарагуа начало процесс освобождения 100 политических заключенных после угроз со стороны оппозиции о выходе из переговоров по урегулированию политического кризиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Мы подписали 100 приказов об освобождении людей, арестованных за преступления против общественной безопасности и общественного порядка", - заявил министр внутренних дел.

По данным правительства, освобождение этих людей является частью плана по освобождению почти 300 политзаключенных, которое планируется провести до 18 июня.

О намерении выпустить такое количество арестованных власти заявили после того, как оппозиция выступила с угрозами выйти из процесса переговоров по разрешению политического кризиса, в связи с чем могла бы произойти всеобщая забастовка.

Список из 300 заключенных был согласован между правительством Ортеги и оппозицией ранее в этом году.

Напомним, правительство арестовало сотни людей во время жестоких столкновений, которые впервые произошли в апреле 2018 года, когда президент Даниэль Ортега попытался сократить социальные пособия.