"Ролан Гаррос": Стаховский вышел во второй круг квалификации

КИЕВ. 21 мая. УНН. Во Франции вчера вечером начался мужской квалификационный турнир Открытого чемпионата Франции по теннису в котором участвует киевлянин Сергей Стаховский, передает УНН.

Для получения пропуска во второй раунд отбора Стаховскому, посеянный под 6-м номером, хватило провести на корте полчаса. Его оппонент 151 ракетка мира из Австралии - Джеймс Дакворт, снялся с соревнований при счете 2:4 в пользу киевлянина.

За выход в фианл отбора Стаховский поборется с 263 ракеткой мира белорусом Владимиром Игнатик.

Добавим, сегодня в борьбу в квалификации вступит и Донецка Илья Марченко.