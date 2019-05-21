КИЕВ. 21 мая. УНН. Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и AP.

Тегеран уже проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своем решении, но в агентстве пока не прокомментировали эту информацию.

В то же время, как отмечает агентство, "увеличение производства в четыре раза может означать, что Иран, вероятно, выйдет за пределы ограничений запасов урана, установленных ядерной соглашением".

По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, это решение не означает, что Тегеран будет использовать большее количество центрифуг, которое ограничено атомным соглашением. Однако, по его словам, в течение нескольких недель Иран достигнет максимально разрешенного, согласно условиям договора, объема запасов низкообогащенного урана - 300 килограмм.

Напомним, Иран с 15 мая официально прекратил выполнение части своих обязательств в рамках Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Решение было принято Высшим советом национальной безопасности Ирана. Тегеран, как и предупреждал ранее, может возобновить работы по обогащению урана и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения.