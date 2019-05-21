Сегодня в Украине стартует ВНО

КИЕВ. 21 мая. УНН. В Украине во вторник, 21 мая, стартует основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 года - тестированием по математике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

"21 мая тестированием по математике начнется основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 года. Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00", - напомнили в центре.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент в пункт проведения ВНО допущен не будет.

Участникам посоветовали заранее узнать адрес проведения ВНО по математике, взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

"Напоминаем, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования. Участникам ВНО во время прохождения теста с математики запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и т.д.", - добавили в УЦОКО.

На сертификационную работу по математике отведено 180 минут. Общее количество заданий в тесте - 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 62.

Сертификационная работа содержит задания различных форм:

с выбором одного правильного ответа (№ 1-20), ответы на них нужно обозначать в бланке А;

на установление соответствия ("логические пары") (№ 21-24), ответы на них нужно обозначать в бланке А;

открытой формы с коротким ответом, содержащих два типа задач: структурированная (№ 25, 26) и неструктурированная (№ 27-30), ответы на них нужно обозначать в бланке А;

открытой формы с развернутым ответом (№ 31-33), ответы на них нужно записать в бланке Б.

Напомним, 3 мая стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО.