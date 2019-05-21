Нардепы спешат на консультацию к Зеленскому: что говорят о роспуске ВР

КИЕВ. 21 мая. УНН. Лидеры парламентских фракций собираются на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой будет обсуждаться вопрос о роспуске парламента. Корреспонденты УНН находятся возле Администрации Президента и пообщались с нардепами перед визитом к Главе государства.

"Народный фронт" настаивает на создании новой коалиции.

"Сегодня будет встреча с Владимиром Зеленским, вчера получил соответствующее приглашение о проведении якобы консультаций о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. С собой прихватил Конституцию Украины для того, чтобы ознакомить Президента со ст. 83 и 90 Основного закона", - заявил лидер фракции НФ Максим Бурбак.

По его словам, решение о роспуске ВР - политическое заявление, которое никакого отношения к Конституции и закону не имеет, ведь НФ 17 мая объявил о выходе из коалиции, а соответственно есть 30-дневный строй на формирование новой.

Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил: "Выборы - это демократия, и не надо бояться выборов". Он пообещал прояснить детали встречи.

В группе "Воля народа" настроены несколько скептически относительно самой консультации.

"Я не первый раз участвую в таких консультациях, когда был Петр Порошенко, то он в таких консультациях сначала советовался для протокола - все были против, и Порошенко принял решение. Как будет с Владимиром Зеленским, сейчас посмотрим. Эту процедуру надо соблюсти, Президент начинает свой путь и не должен нарушать законодательство. Я считаю, что Президент имеет право распустить парламент, поскольку с 2016 года у нас коалиции фактически уже не было. "Воля народа" поддерживает это действие Президента", - сказал глава депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко.

Лидер "радикалов" Олег Ляшко устроил стрим изнутри Администрации Президента, и его на консультации пока не пропускают, пока он не оставит телефон.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

После этого Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и объявил о досрочных выборах в ВР.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, проведет встречу с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп.