Регистрация | Вход |
USD: 26,20 -0,1653  EUR: 29,26 -0,1978 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 21 мая 2019 18:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Пограничники рассказали, как работают во время туристического сезона
Пограничники рассказали, как работают во время туристического сезона
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
34725
Версия для печати

Нардепы спешат на консультацию к Зеленскому: что говорят о роспуске ВР

Нардепы спешат на консультацию к Зеленскому: что говорят о роспуске ВР

КИЕВ. 21 мая. УНН. Лидеры парламентских фракций собираются на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой будет обсуждаться вопрос о роспуске парламента. Корреспонденты УНН находятся возле Администрации Президента и пообщались с нардепами перед визитом к Главе государства.

"Народный фронт" настаивает на создании новой коалиции.

"Сегодня будет встреча с Владимиром Зеленским, вчера получил соответствующее приглашение о проведении якобы консультаций о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. С собой прихватил Конституцию Украины для того, чтобы ознакомить Президента со ст. 83 и 90 Основного закона", - заявил лидер фракции НФ Максим Бурбак.

По его словам, решение о роспуске ВР - политическое заявление, которое никакого отношения к Конституции и закону не имеет, ведь НФ 17 мая объявил о выходе из коалиции, а соответственно есть 30-дневный строй на формирование новой.

Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил: "Выборы - это демократия, и не надо бояться выборов". Он пообещал прояснить детали встречи.

В группе "Воля народа" настроены несколько скептически относительно самой консультации.

"Я не первый раз участвую в таких консультациях, когда был Петр Порошенко, то он в таких консультациях сначала советовался для протокола - все были против, и Порошенко принял решение. Как будет с Владимиром Зеленским, сейчас посмотрим. Эту процедуру надо соблюсти, Президент начинает свой путь и не должен нарушать законодательство. Я считаю, что Президент имеет право распустить парламент, поскольку с 2016 года у нас коалиции фактически уже не было. "Воля народа" поддерживает это действие Президента", - сказал глава депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко.

Лидер "радикалов" Олег Ляшко устроил стрим изнутри Администрации Президента, и его на консультации пока не пропускают, пока он не оставит телефон.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

После этого Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и объявил о досрочных выборах в ВР.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, проведет встречу с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп.

Источник: УНН
Теги: ВР, АП, фракции, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.