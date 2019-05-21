Зеленский провел короткую консультацию с Ляшко в коридоре АП

КИЕВ. 21 мая. УНН. Лидер "радикалов" Олег Ляшко, которого, как и всех глав парламентских фракций, пригласили на консультацию к Президенту Украины в его Администрацию, провел персональную консультацию с Главой государства прямо в коридоре, передает корреспондент УНН.

Олег Ляшко устроил прямую трансляцию из АП. В момент ведения эфира он пересекся с Президентом Владимиром Зеленским, который как раз направлялся на встречу с нардепами. Общение состоялось прямо в коридоре. Политики сделали друг другу комплименты, отметив демократический вид обоих, а потом Зеленский прямо спросил Ляшко о роспуске Рады.

"У меня к Вам вопрос: Как Вы относитесь к досрочному прекращению полномочий Верховной Рады?" - спросил Зеленский.

На что Ляшко ответил: "Я отношусь нормально, свою позицию я высказал".

После этого Зеленский направился в зал для консультаций, напоследок сказав Ляшко: "Спасибо за консультацию".

Затем Президент зашел в зал, а вот Ляшко охрана Президента не пропустила на консультацию, попросив оставить телефон.

"На самом деле, ничего не изменилось, все как было закрыто, так и осталось", - отметил Ляшко.

Наконец, Ляшко прекратил трансляцию и оставил телефон.

Консультация в Администрации Президента пока продолжается.

Напомним, лидеры парламентских фракций собрались на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой будет обсуждаться вопрос о роспуске парламента.