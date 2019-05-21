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Грибаускайте призвала Зеленского "раздавить" олигархическую систему

Грибаускайте призвала Зеленского "раздавить" олигархическую систему

КИЕВ. 21 мая. УНН. В понедельник после инаугурации Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Она призвала нового президента "раздавить" укоренившуюся в Украине олигархическую систему. Об этом сообщает DELFI со ссылкой распространенную президентской пресс-службой аудиозапись, передает УНН.

"Новый президент хочет очень много изменений, его связывают с большими надеждами людей. Поэтому эти изменения возможны, если люди его поддержат, и, разумеется, если этот президент будет способен воспользоваться этой поддержкой, будет способен воспользоваться ситуацией и раздавить наконец олигархическую систему, которая была создана и действует в Украине почти 30 лет", - сказала Грибаускайте.

Ранее УНН сообщал, что Даля Грибаускайте в Twitter обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому со словами "Большое доверие означает большую ответственность. Удачи президенту Зеленскому в служении украинскому народу".

Напомним, 20 мая Зеленский вступил в должность Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: Литва, Грибаускайте, Президент, Владимир Зеленский
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